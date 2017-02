Fogne, l'Italia rischia una multa Ue da 180 milioni per infrazione

L'Italia rischia una multa da circa 180 milioni l'anno per il mancato rispetto delle norme Ue sulle fognature, in base alla decisione che la Corte di giustizia deve prendere dopo la richiesta avanzata dalla Commissione europea. La sanzione potrà essere evitata solo con interventi urgenti sul sistema delle acque reflue da parte del governo. In caso contrario, il conto totale delle multe all'Italia per infrazioni salirà a quasi mezzo miliardo.