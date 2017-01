Facebook sulle ali del vento: presto in Texas un data center "verde" a energia eolica

"Il nostro data center aiuterà a collegare miliardi di persone in tutto il mondo nei prossimi anni", ha scritto Mark Zuckerberg sul suo profilo Facebook. Quello che vedrà la luce in Texas è soltanto il quinto impianto "green" realizzato dalla società: le altre strutture si trovano in Oregon, Iowa, Carolina del Nord e Svezia.



"Questo è solo un esempio delle nuove tecnologie che stiamo usando per creare servizi internet su scala planetaria", sottolinea Zuckerberg. In tutto, ha fatto sapere l'azienda, i sistemi alimentati da energie rinnovabili hanno fruttato un risparmio di circa 2 miliardi di dollari negli ultimi tre anni.