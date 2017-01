Expo 2015, la tradizione in mostra Ferrarini: "Innovare per conservare"

"Per la nostra azienda – ha dichiarato Lisa Ferrarini, consigliere di amministrazione del gruppo agro-alimentare Ferrarini - essere in Expo penso che sia una grandissima soddisfazione. Penso che questa sia in assoluto un'opportunità meravigliosa attraverso cui scambiare con tutti gli altri Paesi del mondo la cultura che ci accomuna, cioè quella alimentare". Cultura alimentare, innovazione e sostenibilità ambientale, ma anche un forte legame con la tradizione italiana e la terra sono i principali ingredienti di Expo. Ed è proprio ai piedi dell'Albero della Vita, simbolo di questa esposizione universale, che la "food house" Ferrarini offre ai visitatori la possibilità di degustare le sue specialità.



Innovare per conservare – Dagli allevamenti alle colture, dai vitigni alla stagionatura: tutti i processi per la realizzazione dei prodotti Ferrarini rispondo a una logica di ecosostenibilità, cercando di ridurre al minimo l'impatto ambientale. Secondo Lisa Ferrarini "innovazione tradizione possono convivere benissimo". E, anzi, quest'unione rappresenta una marcia in più per il made in Italy. Una "lezione" impartita decenni fa da Lauro Ferrarini, che per primo sottolineò quella che riteneva la differenza sostanziale tra il settore agro-alimentare rispetto agli altri ambiti industriali. "In tutti questi ultimi – disse – l'innovazione rappresenta sempre un superamento del passato e la conquista di un pezzo di futuro: si innova, cioè, per modificare in avanti, rendendo obsoleto ciò che c'era prima. La tecnologia nell'agro-alimentare ha, invece, il compito primario di conservare".