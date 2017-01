Etiopia, nuova arma contro la siccità: una torre di bambù ideata dagli italiani

Il grande albero dell'acqua - Arturo Vittori e il suo team di ingegneri hanno realizzato una struttura semplice ed economica formata da uno scheletro semi-rigido fatto da steli di bambù e una rete di plastica interna di color arancione. Il suo funzionamento sfrutta l'escursione termica tra giorno e notte: "l'aria si condensa in goccioline d'acqua che si depositano sulle fibre della rete interna alla struttura". Da qui, seguendo i percorsi intrecciati della maglia, le gocce scivolano in un bacino alla base della torre e l'acqua attraverso un tubo arriva a una fonte.



Il "lusso" dell'acqua in Etiopia - In Etiopia la maggior parte della popolazione vive senza disponibilità di acqua, elettricità, servizi igienici o doccia. Per sopravvivere le donne e i bambini sono costretti a camminare per chilometri per raggiungere fonti di acqua spesso contaminate. Un'autentica piaga che affligge circa sessanta milioni di etiopi.



Al momento la torre è un prototipo, e per trasformarla in realtà l'equipe italiana ha bisogno di 150mila dollari. Sul sito Ina Bottle si legge che Vittori, in attesa di trovare i finanziamenti, "non smette di sperare di vedere almeno due Warka Tower erette in Etiopia entro quest'anno".