Estate infinita, Coldiretti: il 2018 è l'anno più bollente dal 1800

L'ondata di caldo anomalo di settembre conferma che il 2018 si è classificato fino ad ora in Italia come l'anno più bollente dal 1800, in cui sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,49 gradi rispetto alla media storica. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione dell'ultimo week end dell'estate sulla base degli ultimi dati Isac Cnr relativi ai primi otto mesi dell'anno.

Questa bolla di calore lungo tutta la Penisola alla vigilia dell'autunno non solo prolunga le vacanze per 11,6 milioni di italiani a settembre, ma, sottolinea la Coldiretti, è provvidenziale, dopo la pioggia, per il vino Made in Italy con la vendemmia in pieno svolgimento in Italia.