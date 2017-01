Estate climatizzata, cinque consigli per affrontare il caldo in maniera "green"

Il grande caldo non dà tregua e gli impianti di climatizzazione sono spesso l'unica fonte di refrigerio, sia in ufficio che a casa. Per evitare brutte sorprese in bolletta, malanni estivi e danni all'ambiente è bene, però, non cadere nella tentazione di ricorrere in maniera smodata all'aria condizionata. Evitare gli sprechi di energia è questione di poco: ecco i cinque semplici consigli di Cofely Italia per riuscirci senza "soccombere" all'afa.