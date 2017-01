Environmental Photographer of the Year 2015, anche due italiani tra i finalisti

Ci sono anche due italiani tra i tredici finalisti dell'Environmental Photographer of the Year, il concorso fotografico che premia i migliori scatti a tematica ambientale e naturalistica. I lavori inviati per partecipare all'edizione 2015 sono stati oltre 10mila, provenienti da sessanta Paesi del mondo. I fotografi che rappresentano l'Italia sono Luca Catalano Gonzaga con The Devil's Gold ("L'oro del Diavolo") e Alessandro Rota con una foto scattata nel Sudan meridionale, teatro di un terribile conflitto.