Energia pulita, la classifica delle città "verdi": Padova tra le più virtuose

Le città latinoamericane ed europee sono le meno dipendenti dai combustibili fossili nella produzione di elettricità. A rivelarlo è il rapporto congiunto Cdp-Aecom , che inserisce anche Padova tra i centri più "verdi" che producono energia da fonti pulite . I risultati mostrano che in Sudamerica si ricava da fonti "green" circa il 76% dell'elettricità, mentre nel Vecchio Continente il 59% e "soltanto" il 15% in Asia. In cima alla classifica europea Parigi, seguita da Madrid.

In Europa hanno compilato il report 68 città (38 delle quali hanno risposto sul mix energetico impiegato), fra le nazioni più collaborative svetta il Portogallo (16 risposte a livello generale e 10 solo sul mix energetico). Nel complesso sono 308 le città che hanno partecipato ai progetti di Cdp con l'obiettivo di porre un freno agli effetti del cambiamento climatico.



Secondo i ricercatori praticamente tutti i centri presi in esame stanno facendo passi significativi verso l'adozione di energia a basse emissioni. Il 35% delle città che hanno risposto a domande specifiche sul mix energetico, dichiarando di ottenere i tre quarti della loro energia elettrica da fonti combustibili non fossili. Inoltre più di un terzo delle città che hanno compilato il report riportano di aver definito un obiettivo di utilizzo di energia rinnovabile.



Il settore della produzione elettrica è il più grande responsabile di emissioni di carbonio e attualmente produce 12,6 gigatonnellate di CO2 all'anno. Una quantità equivalente, per capirci, alle emissioni prodotte da tutte le auto del mondo in due anni. Per questo motivo sono molte le città che hanno fissato l'obiettivo di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili al 100%. Tra queste Santa Monica, San Francisco e Stoccolma.