Energia pulita dall'idrogeno, l'asso nella manica è il grafene

12:23 - Ad aprire la strada all'energia pulita dell'idrogeno potrebbe essere il grafene, il materiale più sottile del mondo. I suoi fogli, dallo spessore di un atomo, possono essere usati per migliorare le celle a combustibile che trasformano l'idrogeno in energia e con il vantaggio di produrre come scarto solo acqua. Lo studio è stato condotto dal team di ricerca della University of Manchester che nel 2010 ha vinto il Nobel per la scoperta del grafene. La ricerca è stata pubblicata su Nature.

Proprietà inaspettata - La ricerca dimostra che il materiale, già noto per essere un ottimo conduttore di calore e di elettricità, si comporta anche come una membrana che fa passare in modo selettivo gli ioni - particelle elettricamente cariche - di idrogeno.



Questa proprietà, inaspettata per il grafene, suggerisce che le sue membrane potrebbero essere usate nelle celle a combustibile a idrogeno. I ricercatori mostrano, inoltre, che la proprietà scoperta è comune anche a materiali simili, con la stessa struttura a nido d'ape, come il nitruro di boro.