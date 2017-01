Energia dal pavimento, i passi si trasformano in elettricità grazie a un materiale di scarto

Il pavimento di casa può diventare una fonte di energia pulita grazie a un materiale considerato di scarto: la pasta di legno . E' quanto emerge da una ricerca condotta dall' University of Wisconsin-Madison e pubblicata sulla rivista Nano Energy . Gli studiosi hanno infatti sviluppato un rivestimento per pavimenti in grado di trasformare i passi delle persone in elettricità e alimentare così punti luce e utenze domestiche.

Passi elettrici - Il metodo messo a punto dagli studiosi americani sfrutta le proprietà della pasta di legno: le nanofibre di cellulosa che in parte la compongono, se trattate chimicamente, possono produrre una carica elettrica quando entrano in contatto con nanofibre non trattate. Incorporando questo sistema, il pavimento è in grado di produrre elettricità ogni volta che subisce la "pressione" di un passo.



Energia inesauribile - Secondo i ricercatori, l'energia pulita prodotta può essere sfruttata per caricare batterie o per le lampadine. "I nostri test iniziali in laboratorio mostrano che la tecnologia funziona per milioni di cicli senza problemi", ha spiegato il professor Xudong Wang, coautore dello studio.



Abbattimento di costi e sprechi - L'utilizzo di pavimenti "generatori di elettricità" potrebbe consentire un taglio considerevole degli sprechi di energia. Inoltre, dal momento che la pasta di legno è un prodotto di scarto di diverse industrie, a basso costo, abbondante e rinnovabile, una pavimentazione con questa tecnologia potrebbe abbattere i costi di produzione, spiegano gli ingegneri. "Esistono infatti materiali che già convertono in energia passi e vibrazioni - hanno osservato -, ma costosi e non sviluppabili su larga scala".