Effetto serra, le piante assorbono più CO2 del previsto grazie alla "super fotosintesi"

Secondo i ricercatori, i cambiamenti nei tassi di fotosintesi e di respirazione negli ecosistemi terrestri hanno creato in terraferma una maggiore riserva di carbon sink (letteralmente "pozzi di assorbimento di carbonio", cioè i mezzi che sottraggono CO2 all'atmosfera).



Un fenomeno temporaneo - Sempre fra 2002 e 2014, un aumento più ridotto delle temperature globali sulla terraferma (noto come hiatus period, "periodo di intervallo") - ha causato un rallentamento nella respirazione delle piante, con cui "espirano" CO2. I due fattori combinati hanno fatto sì che la vegetazione della Terra assorbisse più CO2, rallentando il tasso di crescita delle emissioni nell'atmosfera di circa il 2,2% nell'arco di dodici anni. Si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo, spiegano gli scienziati, "perché si è concluso lo hiatus period che era essenziale per la ridotta respirazione delle piante".



"Occorre ridurre le emissioni" - "Il messaggio da decifrare è che abbiamo beneficiato di un generoso 'sconto' nei cambiamenti climatici, circa metà della CO2 emessa dall'attività umana è stata assorbita dai carbon sink naturali", ha osservato Pep Canadell, autore principale dello studio. "E' necessario quindi fare tutto il possibile per mantenere il meccanismo del carbon sink e per potenziarlo, attraverso programmi di riforestazione, e frenando la deforestazione", ha aggiunto. Lo scienziato ha poi sottolineato il fatto che "senza tagli sostanziali ai 40 milioni di tonnellate l'anno di emissioni antropogeniche, i cambiamenti climatici rimarranno una realtà".