Ecoreati, il Senato dice sì: è legge

21:08 - L'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge contro gli ecoreati. I voti a favore sono stati 170, i "no" 20 e gli astenuti 21. "Dopo anni di attese e ritardi il ddl Ecoreati è finalmente legge", ha scritto su twitter il presidente del Senato Pietro Grasso. "E' una giornata storica, il governo mantiene l'impegno", è il commento del ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Renzi: provvedimento atteso da decenni - "Provvedimenti attesi da decenni diventano leggi. Oggi sui reati ambientali. E' proprio #lavoltabuona". Così Matteo Renzi commenta su twitter il via libera al decreto sugli ecoreati.



Orlando: con questo ddl mai più un caso Eternit - "Una vicenda come quella di Eternit con una legge come questa non sarà più possibile". Lo ha detto ai giornalisti il ministro per la giustizia Andrea Orlando subito dopo l'approvazione in Senato del ddl. "Il governo ha mantenuto l'impegno che aveva preso" sottolinea. "Si tratta - ha aggiunto il guardasigilli - del frutto di un percorso travagliato, per me è una soddisfazione particolare perché ho seguito l'iter del provvedimento dall'inizio". "Quello che prima era tutelato con costruzioni giurisprudenziali ora trova elementi di certezza in previsioni normative. Non c'è alcuna ostilità verso le imprese, ma strumenti più forti per combattere chi ha devastato l'ambiente per forme di concorrenza basate sul dumping".