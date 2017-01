Eco-veicoli, l'Italia è prima in Europa

Al secondo posto continentale nelle vendite di auto 'pulite' c'è la Francia che tra gennaio e giugno ha immatricolato 48.256 unità - come nel caso italiano, nella maggior parte dei casi si tratta di modelli alimentati a gas - con un incremento del 56,8%. Terzo mercato 'virtuoso' la Gran Bretagna (37.903 unità, + 62,6%) seguita dalla Germania (26.687 unità, +6,7%).



Se si esamina il solo secondo trimestre le vendite totali di modelli 'alternativi' sono cresciute in Europa del 17,4%, con un forte incremento per gli elettrici (+53%) guidato da Norvegia (8.914 unità, +100%), Francia (6.690, + 114,8%) e da Germania (5.111, +45,1%).



Le vendite di ibridi nel secondo trimestre sono invece aumentate del 22,6%, con la Francia al primo posto (13.712 unita', +41,8%) seguita da Gran Bretagna (10.959, +33,4%) e Italia che ha chiuso il periodo aprile-giugno con 6.347 immatricolazioni, pari ad un + 2%.