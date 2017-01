Eco-lodge, un rifugio sostenibile sugli alberi nelle Langhe piemontesi

Oltre centomila api che producono miele, campi di lavanda e noccioli e casette ecosostenibili costruite sugli alberi con vista sulle Langhe piemontesi. E' questo lo scenario che si presenta agli occhi del visitatore di Eco-lodge, una meta per vacanze all'insegna del green a pochi chilometri da Cherasco. "qui la tecnologia è bandita" precisa il gestore Gianpiero Garelli, che accoglie i turisti in piccole abitazioni in legno a zero impatto ambientale.

"Qui è tutto biologico, sia nell'aria che nel terreno non circola nulla che non sia quello che la natura vuole che sia". Gianpiero Garelli illustra così la filosofia biologica alla base di Eco-lodge, dove a produrre l'energia per il riscaldamento ci pensano direttamente le casette grazie a un sistema alimentato a fonti rinnovabili. Le strutture sono inoltre costruite unicamente in legno e materiali ecosostenibili, trattati solo con olio e non con solventi.



Perfino il campanello è green: un picchio intagliato in legno che "bussa" col becco su una tavoletta per avvertire l'inquilino di una visita. All'interno dei rifugi sono predisposte delle pale per rinfrescare, senza aria condizionata. La toilette è compresa nella stessa stanza unica e consiste in una vasca "rustica" in legno lucidato. È presente anche un amplificatore di suoni naturale realizzato in legno cavo che permette ai turisti di godere in maniera "verde" della musica dei propri cellulari e dispositivi elettronici.