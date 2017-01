26 novembre 2014 Eco guida, i 10 consigli per consumare e inquinare di meno al volante Con alcuni semplici accorgimenti è possibile risparmiare sul carburante e, di conseguenza, inquinare di meno. Facendo un doppio favore ad ambiente e portafogli Tweet google 0 Invia ad un amico

13:24 - Risparmiare carburante per la propria automobile può essere più semplice di quello che si possa pensare. Si può infatti apportare un enorme contributo all'ambiente, oltre che al portafogli, con dieci piccoli accorgimenti per uno stile di guida "responsabile" che riduce le emissioni nocive. Con un significativo vantaggio, inoltre, anche sul piano della manutenzione dei pezzi di ricambio.

Lo ha dimostrato la Regione autonoma Valle D'Aosta organizzando un corso di Eco-guida, che ha visto la partecipazione sia di cittadini che di autisti professionisti, nell’ambito del progetto europeo Iter dedicato alla sostenibilità, di cui il Dipartimento Trasporti della Regione è stato capofila. "Cambiando stile di guida non solo si può risparmiare sul carburante e conseguentemente sulle emissioni ma anche sulla manutenzione dei pezzi di ricambio", ha affermato Andrea Zampieron, istruttore presso la scuola nazionale di eco-guida di ClickUitlity Team, che ci regala 10 preziosi consigli.



1. Sfruttare il "cut off": quando si sa di dover rallentare rilasciamo l'acceleratore e sfruttiamo l'inerzia del veicolo. Grazie a questo dispositivo presente in quasi tutte le vetture procederemo a costo zero.



2. Controllare la pressione dei pneumatici: le gomme sgonfie fanno consumare di più.



3. Usare con parsimonia i dispositivi elettronici della macchina: condizionatore, sbrinatore lunotto, dispositivi hi-fi per la musica. Consumano corrente e quindi influiscono sulla prestazione del motore.



4. Spegnere il motore durante le soste prolungate: semafori rossi lunghi e passaggi a livello.



5. Smontare portapacchi o portabici quando non li si riutilizza per il trasporto: aumentano la resistenza e quindi il consumo.



6. Chiudere i finestrini, specie in autostrada: tenerli aperti crea una resistenza che produce un consumo maggiore rispetto all'aria condizionata.



7. Scegliere percorsi che consentano un'andatura costante, ove possibile: il traffico e le code costano molto.



8. Tenere il motore a bassi giri sfruttando il regime di coppia: non vanno "tirate" le marce, ma cambiate a 2000/2500 giri al massimo. A 50/h possiamo tranquillamente inserire la 4° o 5° marcia.



9. In salita tenere bassi i giri, mentre in discesa bisogna sfruttare l'inerzia del motore.



10. La velocità ideale in autostrada con veicoli di medie dimensioni è 120/h. Già a 130/h si consuma il 7% in più di carburante.