Eclissi di Sole: effetti e conseguenze dell’allineamento Terra-Luna-Sole

10:15 - Venerdì 20 marzo appuntamento con l'eclissi di Sole, che dopo dieci anni torna a interessare in parte il nostro continente. Il cono d’ombra poco dopo le 9.00 UT oscurerà la luce sull'Oceano Atlantico per poi attraversare il Mar di Norvegia e le Isole Faroe. La maggior parte dell’Europa, però, non vedrà l’eclissi totale, bensì una penombra che varierà a seconda della latitudine. In Italia la percentuale di disco solare oscurato sarà compresa tra il 40% al Sud ed il 70% al Nord.

Effetti sulla Terra

Il cono d'ombra viaggerà sulla superficie terrestre ad una velocità di 1.000-2.000 km/h oscurando un’area che raramente supererà i 200 chilometri. Il suo passaggio causerà un calo delle temperature, principalmente nella zona di buio dell’eclissi totale, quantificabile in alcuni casi intorno alla 5 gradi. Questo repentino abbassamento delle temperature, provocato dalla temporanea mancanza dell'irraggiamento solare, innescherà una serie di reazioni a catena: in seguito all'abbassamento delle temperature, la pressione subirà un lieve calo scatenando una debole ventilazione nota come vento d'eclissi. La luminosità del Sole si ridurrà per qualche minuto ad un milionesimo nella zona dell’eclissi totale, dove dal giorno si passerà alla “notte”, mentre nelle zone di penombra sarà possibile osservare solamente un calo della luminosità proporzionale alla percentuale di superficie solare coperta dalla Luna. Conseguenza dell’eclissi sarà la marea eccezionale prevista a Mont Saint Michel, località in Normandia famosa per la straordinaria estensione delle sue maree, le più ampie d’Europa. Qui tra il 20 ed il 23 marzo si verificheranno maree che supereranno i 14 metri di ampiezza, ossia i metri di differenza tra la bassa e l’alta marea.

Eclissi ed energia elettrica

Per evitare squilibri nella produzione di energia durante il fenomeno Terna ha disposto il distacco per 24 ore di tutti gli impianti eolici e fotovoltaici da 100 o più kilowatt. L'eclissi parziale di sole potrebbe “mettere a rischio l'approvvigionamento energetico europeo, e la possibilità d'incidenti non può essere del tutto esclusa”. Ad affermarlo è un rapporto congiunto di Entsoe, la Rete europea dei gestori di trasmissione elettrica, che comprende 41 gestori di rete in 34 paesi. Nel rapporto si prevede in Italia una riduzione del 21% della produzione nel momento di massimo oscuramento e del 50% in Germania per un totale di circa 34 Gigawatt. La velocità del calo di produzione potrà superare i 400 Megawatt al minuto, mentre la ripresa sarà ancora più rapida, fino a 700 Megawatt.

Cosa osservare

L'allineamento Terra-Luna-Sole è un evento unico che permette ad astronomi e astrofili di approfondire e perfezionare le teorie che riguardano il movimento del Pianeta Terra e della Luna intorno alla Stella. Inoltre nel momento di eclissi totale sarà possibile osservare la corona ed i brillamenti solari, nubi di gas che superano i 500.000 chilometri, visibili solo in questa occasione anche ad occhio nudo.