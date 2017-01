Ecco Stella Lux, l'auto solare che produce più energia di quanta ne utilizzi

Un'auto solare in grado di generare più energia di quanta ne utilizzi. L'hanno realizzata 21 studenti dell'ateneo olandese Eindhoven University of Technology. Stella Lux, questo il nome della family car, ha quattro posti e, secondo il Solar team Eindhoven che l'ha progettata, in una bella giornata di sole può percorrere oltre mille chilometri e arrivare a destinazione con le batterie ancora cariche.

Stella Lux riesce a produrre energia solare grazie ai 5,8 mq di celle fotovoltaiche e ha inoltre una batteria con una capacità supplementare di 15kWh.



Nessun rischio di restare a piedi: l'auto ha infatti un sistema di navigazione appositamente progettato per calcolare l'elettricità necessaria per arrivare a destinazione. Il sistema è inoltre in grado di determinare il percorso migliore sulla base dei dati meteo.



Stella Lux prenderà parte al Bridgestone World Solar Challenge, una corsa di 3mila km per auto a energia solare in programma in Australia a ottobre.