Ecco perché Tarzan non era ecologista: le liane fanno male alla salute della Terra

Circolo vizioso - Le foreste tropicali rappresentano un terzo del carbonio immagazzinato attraverso la fotosintesi, spiegano gli esperti. L'abbondanza crescente delle liane può essere una delle conseguenze dirette dei cambiamenti climatici, in particolare delle più intense stagioni di siccità. Un fattore che a sua volta potrebbe dare ulteriore slancio al mutamento del clima, in una sorta di circolo vizioso.



Lo studio, durato tre anni, ha preso in esame otto aree forestali con liane intatte e altre otto in cui le liane sono state rimosse. Rispetto a queste ultime, le foreste in cui i rampicanti sono stati lasciati intatti hanno una crescita più lenta unita a una maggiore mortalità degli alberi.



Le liane offrono risorse importanti alla fauna selvatica, come frutta, semi e foglie fresche, oltre a creare percorsi aerei usati dalla stragrande maggioranza degli animali arboricoli per spostarsi. Tuttavia, sottolineano gli esperti, nel giro dei prossimi 50 anni queste piante che "scalano" gli alberi in cerca del sole potrebbero ridurre di oltre un terzo l'immagazzinamento a lungo termine della CO2 nelle foreste.