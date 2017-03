Earth Hour 2017, un'ora di buio per la salute del nostro pianeta

L'Ora della Terra", momento mondiale per la salute del nostro pianeta inaugurato dal WWF nel 2007 a Sydney, arriva alla decima edizione sabato 25 marzo. Dalle 20.30 (ora italiana), la popolazione è invitata a spegnere per un'ora le luci di casa e quelle dei grandi edifici, per accendere l'attenzione su problemi ambientali sempre più pressanti e cambiamenti climatici. L'iniziativa coinvolge attualmente ben 178 Paesi e quest'anno in Italia l'edizione è dedicata alla protezione di specie a rischio estinzione come l'orso polare, minacciate dal riscaldamento globale.