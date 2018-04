Earth Day, tre universitari italiani su 4 chiedono di utilizzare fonti green

Earth Day La giornata mondiale della Terra, ideata dall'americano attivista per la pace John McConnell, fu celebrata per la prima volta il 22 Aprile 1970 con l'intento di sottolineare la necessità di preservare il nostro Pianeta, stimolando una coscienza collettiva ambientale. A questo propostio McConnell non potrebbe essere più orgoglioso dei suoi "eredi" amanti del green. Le nuove generazioni, infatti, sono le più consapevoli e attente all'ambiente. Quasi tre universitari italiani su quattro (il 73%) chiedono al proprio ateneo di utilizzare solo energia sostenibile per ridurre l'impatto della propria attività sull'ambiente in cui vivono. Si tratta di una percentuale notevole che li posiziona al terzo posto.