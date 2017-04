Earth Day, il mondo si mobilita in difesa di scienza e pianeta

Tanti eventi in Italia e nel mondo, come la marcia a Washington in difesa della ricerca scientifica minacciata da Donald Trump , che poco dopo il suo arrivo alla Casa Bianca ha firmato dei decreti immediatamente operativi per smantellare gli interventi a difesa dell'ambiente introdotti dal suo predecessore democratico Barack Obama.

Sul web, avrete sicuramente notato il doodle di Google in homepage con cinque consigli per "rendere più felice il nostro pianeta", per considerare poi le politiche di attenzione all'ambiente adottate da grandi brand come Apple.



L'ultimo report ufficiale della mela tecnologica Apple mette in evidenza alcune domande che l'azienda si pone per trovare soluzioni innovative a grandi problemi ambientali e, come ogni anno ormai, dà un aggiornamento sui progressi fatti in questo senso.



Per esempio, la società si impone la sfida di porre fine un giorno alla propria dipendenza dall’estrazione mineraria per l’approvvigionamento dei materiali, sviluppando una catena di fornitura "chiusa" in cui i prodotti siano costruiti solo con risorse rinnovabili o materiali riciclati. Si tratta di un obiettivo ambizioso, che richiederà diversi anni di collaborazione fra molti team di lavoro in Apple e le aziende specializzate in riciclo.