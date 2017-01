E' italiana la prima pianta robot del mondo che depura l'ambiente

"Nel nuovo prototipo le radici passeranno da due a cinque", spiega la coordinatrice del progetto Barbara Mazzolai. "Ogni radice sarà dotata di sensori chimici e fisici, per analizzare il terreno, e sarà capace di muoversi in maniera sinuosa accrescendosi di 2 millimetri al secondo in risposta agli stimoli esterni. Lo farà aggiungendo materiale alla punta e non all'attaccatura, proprio come fanno le radici vere per superare la pressione e l'attrito del suolo".



Invece che depositare nuove cellule, le radici robotiche crescono usando un filamento di materiale termoplastico avvolto in un rocchetto alla base del tronco: quando scatta l'ora X, il filo viene tirato da un motorino verso la punta della radice, dove viene scaldato e deposto per formare un nuovo strato di materiale.



Presto verrà perfezionato anche un software capace di imitare l'intelligenza "distribuita" delle radici, per renderle autonome e allo stesso tempo coordinate fra loro. Le applicazioni del plantoide italiano vanno dalla bonifica dei suoli inquinati all'esplorazione spaziale, passando per una nuova generazione di endoscopi biomedicali per il corpo umano e la ricerca del petrolio.