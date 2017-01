2 marzo 2015 Dubai, la prima giungla del Medio Oriente sorgerà "indoor" in mezzo al deserto Un progetto della società Damac Properties prevede la realizzazione di una foresta pluviale "al coperto" sotto una cupola gigantesca entro il World Expo 2020 Tweet google 0 Invia ad un amico

12:56 - Una foresta pluviale contenuta sotto una cupola gigantesca nel bel mezzo del deserto. Non è fantascienza, ma l'ambizioso e singolare progetto annunciato dalle autorità di Dubai che prevede la realizzazione di una vera e propria giungla indoor entro il World Expo del 2020. Il piano della società Damac Properties è quello di aggiungere un'altra ghiotta attrattiva per i turisti, ma gli ambientalisti protestano per la minaccia delle risorse idriche e del consumo energetico.

"Dubai attira milioni di turisti provenienti da tutto il mondo e la foresta pluviale si unisce alla lunga e ricca lista di attrazioni uniche" ha dichiarato Zia el-Chaar, amministratore delegato di Damac Properties. L'imponente struttura della giungla indoor sorgerà nelle immediate vicinanze del campo da golf di proprietà del magnate americano Donald Trump e comprenderà un percorso "naturale" con tanto di scalata e postazione termale.



Le polemiche - Nonostante Dubai abbia ribadito il suo impegno per la realizzazione di un "monumento alla green economy", gli ambientalisti si oppongono al progetto della foresta pluviale perché comporterebbe un notevole aumento del consumo di acqua, il cui livello è già tra i più alti del pianeta, e di energia.