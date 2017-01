Drinkable Book, arriva il libro "da bere" che purifica l'acqua dai batteri

Fogli preziosi - Dopo il libro che si pianta realizzato da una casa editrice argentina, la ricerca "verde" ha prodotto un altro volume ecosostenibile pensato per le comunità nei Paesi in via di sviluppo che non hanno accesso all'acqua potabile. Sviluppato dalla dottoressa Teri Dankovich, ricercatrice della Carnegie Mellon University di Pittsburgh, il libro "da bere" è composto da pagine di carta trattata che contengono nanoparticelle di argento o rame in grado di uccidere i batteri dell'acqua che le attraversa.



Una pagina per cento litri - "Tutto quello che c'è da fare - spiega la Dankovich - è strappare un foglio di carta del libro, metterlo in un contenitore a mo' di filtro e versarvi sopra l'acqua". Ogni foglio diventa un filtro idrico che rimuove con successo oltre il 99% dei batteri nocivi. I risultati degli esperimenti - condotti su campioni di 25 siti contaminati in Sudafrica, Ghana e Bangladesh - hanno dimostrato che una pagina è in grado di depurare oltre cento litri di acqua.



Acqua potabile per 4 anni - Un libro può depurare la quantità di acqua di cui una persona ha bisogno per circa 4 anni. "È davvero sorprendente - ha aggiunto Teri Dankovich - vedere che questi fogli funzionano non solo in laboratorio, ma anche con le reali fonti d'acqua a disposizione delle persone". Il prossimo passo del progetto è quello di produrre una versione scalabile e commercializzabile del libro. Ma lo studio non finisce qui: i ricercatori devono capire se con il Drinkable Book vengono rimossi altri microrganismi potenzialmente dannosi come i virus.