Disastro ambientale, Shell paga risarcimento milionario ai pescatori

Il gigante del petrolio Shell ha accettato di pagare circa 83,5 milioni di dollari a una comunità di pescatori nigeriana in seguito al peggior disastro ambientale mai causato dalla fuoriuscita di greggio in Nigeria. L'accordo raggiunto mette fine ad una battaglia legale andata avanti per tre anni in Gran Bretagna.

Le due perdite di petrolio incriminate nel 2008 distrussero centinaia di ettari di mangrovie e uccisero i pesci ed i frutti di mare che davano sostentamento agli abitanti della comunità di Bodo, nel sud del Delta del Niger. Questo risarcimento è un precedente importante in materia di disastro ambientale, perché riguarda i diritti di una comunità relativamente piccola.