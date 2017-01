Dieta vegetariana in aumento: gli italiani preferiscono il 100% naturale, bio e senza OGM

Oltre due italiani su tre dicono di essere preoccupati per gli ingredienti artificiali contenuti nei cibi, cresce inoltre l'interesse per gli alimenti vegetali. Un connazionale su cinque vorrebbe nei supermercati più alternative con proteine vegetali alla carne e 66 su cento considerano gli alimenti fatti in casa più sano. Sono i dati dell'ultima ricerca Nielsen "Global health and ingredient-sentiment", che denota più attenzione alla qualità.