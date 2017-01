Dieci rimedi naturali per le pulizie di casa

18:40 - Ci sono alimenti, o parti di essi, che possono aiutare a sbrigare le faccende domestiche. Dalle bevande alla cola, passando per il cetriolo fino alle bucce di banana ecco gli eco aiutanti che si nascondono nella dispensa della cucina.

Buccia di banana per lucidare l'argento - Se il tuo servizio di posate in argento sta cominciando ad annerirsi, basta sfregarlo con una buccia di banana e tornerà come nuovo.



I cetrioli alleati - Le bucce di cetriolo possono aiutare a ripulire i muri. Inoltre, sono utili se non vuoi che lo specchio del bagno si “annebbi” dopo la doccia: basta sfregarle sulla superficie riflettente prima di lavarsi.



Ketchup per il rame - Basta spremere un po' di ketchup su un panno e sfregarlo sulla superficie in rame che vuoi pulire. Dopo un'attesa dai sei a i trenta minuti, gli acidi contenuti nella salsa faranno luccicare il metallo.



Pane in cassetta per il vetro - quando si rompe un bicchiere, la casa si riempie di minuscoli pezzetti taglienti. Per liberarsene, basta prendere una fetta di pane in cassetta e aiutarsi con questa per raccoglierli.



Sale contro le macchie di vino - Se qualche ospite distratto versa inavvertitamente vino sul tuo divano nuovo, prima di arrabbiarti, corri in cucina a prendere del sale, è al prima cosa da fare per arginare e fare assorbire la macchia.



Riso per pulire il macina caffè - Il trucco può essere utilizzato anche per il macina pepe, oltra che che per il macinino del caffè. Basta prendere del riso crudo e e macinarlo finché non diventa una polvere. Rimossa la polvere, andranno via anche i residui rimanenti.



Olio contro resina - Se i tuoi vestiti si macchiano di resina dopo un contatto ravvicinato con un albero, basta mettere un po' d'olio d'oliva su un canovaccio e sfregare la parte macchiata.



Farina di mais batte pizza - Se hai una macchia di pizza su tessuto, la farina di mais fa al caso tuo. Posta sulla macchia, assorbirà l'unto. Poi si tira via con l'aspirapolvere e si lava il tessuto normalmente.



Cola per pulire il wc - Le sostanze acide contenute nelle bevande a base di cola fanno il loro dovere applicate sul wc. Meglio lasciare agire per un'oretta.



La cipolla pulisce la griglia - Dopo un barbecue, uno dei migliori rimedi per togliere il grasso che insozza la griglia è sfregare il metallo con una cipolla cruda.