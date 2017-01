DiCaprio è da Oscar: "Il cambiamento climatico è reale e minaccia la Terra"

"Il cambiamento climatico è una realtà, e sta avvenendo ora. E' la minaccia più urgente del nostro pianeta". E' questo il messaggio lanciato da Leonardo DiCaprio durante il suo discorso per la conquista dell'Oscar come migliore attore protagonista . "Non diamo per scontato questo pianeta, così come io non davo per scontata questa serata", ha aggiunto la star di Hollywood, da sempre vicina alle tematiche ambientali.

"Nel 2015 - ha proseguito l'interprete - siamo dovuti andare al Polo Sud per trovare la neve". E ancora: "Il cambiamento climatico sta minacciando la specie umana. Dobbiamo lavorare insieme e smetterla di posticipare, smetterla di sostenere leader che parlano per chi inquina ma non per gli indigeni che saranno toccati da questi cambiamenti".



Una vita per l'ambiente - Nel corso della sua "carriera" di ambientalista, DiCaprio si è distinto per iniziative di tutto rispetto e donazioni faraoniche. Nell'estate del 2015 l'attore hollywoodiano ha annunciato di voler devolvere 15 milioni di dollari a favore di progetti per la salvaguardia dell'ambiente e delle specie animali a rischio in tutto il mondo. Nel 2014, invece, finanziò con 7 milioni di dollari il progetto Obama per la tutela degli oceani e nel 2013 organizzò un'asta faraonica per sostenere la sua fondazione. Dal 2010 quest'ultima ha finanziato più di 70 progetti in oltre quaranta Paesi del mondo.