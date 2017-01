11 novembre 2014 Delfini e balene liberi di vivere nel mare L'Onu vieta la cattura a scopi commerciali L'Enpa invita il governo a recepire la risoluzione il prima possibile Tweet google 0 Invia ad un amico

13:02 - Durante il meeting della Convenzione sulle specie migratorie prevista dal trattato internazionale dell'United Nations Environment Program che si è svolto a Quito, in Ecuador, è stato sancito il divieto di catturare i cetacei a scopi commerciali e di utilizzarli in delfinari e oceanari che sono stati ritenuti inadatti alle esigenze della specie.

Risoluzione storica - Lo riporta l'Ente nazionale protezione animali (Enpa) spiegando che "la risoluzione presa in sede Onu è di cruciale importanza ai fini del divieto di cattura e utilizzo dei cetacei per la cattività. Il provvedimento della Cms prevede che i 120 Paesi membri modifichino la loro legislazione interna per vietare le catture in natura e blocchino le importazioni dei cetacei per gli spettacoli nei delfinari. E che anche la Cites e l'Iwc (Commissione internazionale baleniera) prendano atto dei contenuti della risoluzione e si impegnino affinché le indicazioni contenute nella stessa siano applicate".



Enpa lancia un appello al governo - Il direttore scientifico dell'Enpa, Ilaria Ferri, sottolinea che la risoluzione della Cms "rappresenta una svolta, anche perché, in tale circostanza, a prendere posizione contro la cattività è lo stesso mondo scientifico. La risoluzione dovrà ora essere ratificata dai 120 Paesi che l'hanno sottoscritta. Ecco perché l'Enpa chiede al governo italiano di recepire immediatamente la risoluzione della Cms nel nostro ordinamento giuridico e di vietare per sempre le importazioni dei cetacei destinati alla cattività".