14 aprile 2015 Dalla Danimarca arriva "Solar Bike", la bici elettrica con i pannelli solari sui raggi Il prototipo ricarica la sua batteria presente nel telaio in maniera del tutto "green", riducendo i costi e gli sprechi energetici Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:54 - La bicicletta è già di per sé un simbolo dell'ecosostenibilità e della mobilità a emissioni zero. Se poi si parla di una bici elettrica che sui raggi delle ruote presenta una serie di mini-pannelli solari, il discorso si tinge ancor più di "verde". "Solar Bike" è un progetto danese che permette di ricaricare la batteria "nascosta" nel telaio a costo zero e senza sprechi di energia. Quando la bici è in movimento, i pannelli alimentano il motorino elettrico.

La "Solar Bike" realizzata dal danese Jesper Frausig ha un'autonomia di 70 km, permette di mantenere un'andatura standard di 25 km/h e raggiunge una velocità massima di 50 km/h. Quando la bicicletta è ferma, le cellule solari ricaricano la batteria, mentre quando è in movimento i pannelli forniscono energia per alimentare il motorino elettrico, "riducendo i costi ed eliminando le fermate alle stazioni di ricarica". Al momento non si è ancora parlato di un eventuale lancio sul mercato.