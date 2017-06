Dal Friuli alla Basilicata, 44 discariche rischiano multe dall'Unione europea

Undici in Abruzzo, 23 in Basilicata, due in Campania, tre in Friuli Venezia Giulia e cinque in Puglia: questa la mappa delle 44 discariche messe sotto accusa dall'Unione europea con il deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia Ue. Si tratta di siti che, come riferisce il servizio studi del Senato, costituiscono "un grave rischio per la salute umana e per l'ambiente" e che rischiano pesanti multe da parte di Bruxelles.