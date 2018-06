Benoit Lecomte, nuotatore francese divenuto celebre per alcune lunghe traversate in soltario, ha iniziato un nuovo viaggio. Lecomte tenterà infatti l'impresa di coprire la distanza tra Tokyo e San Francisco (9.100 chilometri), in circa 6 mesi. L'atleta è partito dalle coste giapponesi in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale sull'inquinamento degli oceani.