Da Singapore arrivano i cigni-robot che misurano l'inquinamento delle acque

A prima vista possono sembrare uccelli in piume e ossa, ma i cigni che nuotano nelle acque di Singapore nascondono un "potere" speciale. Si tratta, infatti, di robot in grado di monitorare l'inquinamento dell'acqua di bacini, laghi e stagni e di inviare i dati ai ricercatori via wireless e in tempo reale. Messi a punto dall' University of Singapore , i cigni-robot analizzano parametri fisici come il pH, la quantità di ossigeno e la clorofilla.

Analisi a portata di becco - I cosiddetti NUSwan sono stati testati per la prima volta a inizio luglio nel bacino idrico della Pandan Reservoir di Singapore. Finora il monitoraggio della qualità dell'acqua veniva effettuato prelevando campioni dalle barche, un sistema che richiede tempo e manodopera. Secondo i ricercatori, i cigni-robot sono invece un'alternativa più economica e veloce, in grado di coprire aree più estese in un lasso minore di tempo.



Tecnologia intelligente - I cigni-robot possono essere guidati a distanza, ma hanno anche un sistema gps che permette loro di seguire una determinata rotta senza tornare due volte nelle aree dove già hanno prelevato campioni, a meno che non siano programmati per farlo. Infine, assicurano i ricercatori, questi robot non rischiano di rimanere in mezzo a laghi o stagni perché le loro batterie si sono esaurite: ritornano infatti da soli alla stazione di partenza quando queste stanno per scaricarsi.