Da rifiuti rurali a fertilizzanti: un network che collega Sardegna, Tunisia e Libano

17:57 - Trasformare i rifiuti rurali da peso a risorsa, ricavandone anche fertilizzanti. Questa la missione del progetto Landcare Med ideato da ricercatori dell'Università di Cagliari e presentato a Beirut. Finanziato per il 90% dall'Unione europea, durerà due anni e riguarderà la Sardegna, la Tunisia e il Libano.

Un network per una gestione migliore - Sono quattro i comuni interessati: Decimoputzu, in provincia di Cagliari, Medjez el Bab in Tunisia, Haret Saida e Zebdin nel sud del Libano. Il network internazionale ha l'obiettivo di promuovere una migliore gestione dei rifiuti rurali.



Maria Laura Foddis, coordinatrice del progetto, dice: "L'idea è nata in seguito a un confronto tra l'Università di Cagliari e il comune di Decimoputzu, tra i più dinamici nello smaltimento dei rifiuti. Da un'indagine dei bisogni sul territorio, è emerso che gli agricoltori dell'area hanno bisogno di un sostegno per gestire gli scarti rurali".



Si ricaveranno fertilizzanti - Poi, l'intuizione di creare un primo nucleo di comuni mediterranei interessati. Foddis spiega: "I comuni del Sud del Libano, Zebdin e Haret Saida, producono anche molti rifiuti urbani quindi abbiamo adattato il progetto".



Nei comuni pilota saranno realizzati centri di raccolta e trattamento dei rifiuti dotati anche di impianti pirolitici, in grado di trasformare i rifiuti in fertilizzanti per l'agricoltura.