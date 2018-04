Creato un enzima artificiale che divora la plastica | I ricercatori: "Tutto è nato da un errore di laboratorio"

Precedentemente un gruppo di scienziati aveva scoperto un batterio in grado di mangiare naturalmente la plastica, quella di una discarica del Giappone. Gli scienziati sono riusciti a ricostruire l'esatta struttura dell'enzima prodotto dal batterio e hanno tentato di migliorarlo per vederne l'evoluzione e riprodurlo.



Ma a questo punto, in seguito a un piccolo errore di laboratorio, è stata costituita una molecola migliore di quella precedente, capace di "mangiare" la plastica molto più velocemente. "Ciò che è uscito fuori è che abbiamo migliorato di molto l'enzima. E' stato uno shock - ha spiegato John McGeehan di Portsmouth -. E' una grande e concreta scoperta".



L'enzima artificiale impiega pochi giorni per cominciare a disfare la plastica, molto più veloce dei secoli che impiegano gli oceani. E gli scienziati nutrono grande ottimismo: potranno riuscire a migliorare ulteriormente le prestazioni e renderlo utilizzabile per processi sul larga scala.