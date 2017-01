17 giugno 2015 Creata negli Usa la lampadina "atomica": riduce il consumo di energia Spessa quanto una particella, il dispositivo della Columbia University è formato da micro-strutture di grafene riunite in un chip: mille volte più efficiente Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:37 - Una "lampadina" grande quanto un atomo ma capace di generare una potenza superiore ai dispositivi standard, riducendo i consumi e gli sprechi di energia. E' il frutto di una ricerca della Columbia University di New York, pubblicata sulla rivista Nature Nanotechnology. Il dispositivo messo a punto è un chip formato da micro-strutture di grafene, invisibili a occhio nudo ma in grado di illuminare perfettamente i dispositivi e gli schermi digitali.

Una luce "atomica" - "La luce visibile dal grafene atomicamente sottile è così intensa da essere visibile anche ad occhio nudo, senza un ingrandimento extra", spiega Young Duck Kim, autore dello studio. E aggiunge: "Queste proprietà termiche uniche ci permettono di riscaldare il grafene in sospensione fino a metà della temperatura del sole, e migliorare l'efficienza della lampadina di mille volte su un substrato solido". I risultati dimostrano che le nano lampadine di grafene sono più efficienti delle tecnologie ottiche attuali e potrebbero portare a un internet ultraveloce.



Una piccolissima invenzione che cambierà il mondo - L'esperimento degli scienziati americani rappresenta il primo esempio di utilizzo della luce incandescente su di un chip. Ma come è possibile "illuminare" un materiale invisibile a occhio nudo? La risposta è da trovare nelle reti di grafene, che grazie alla sua efficienza e alla resistenza al calore consente una luminescenza senza l'ausilio di circuiti elettrici e di filamenti presenti nelle lampadine classiche. Il passaggio di energia che sviluppa la luce visibile è dato da un "gioco" di cariche positive e negative che si innesca tra gli elettrodi del dispositivo.



Le proprietà "luminose" del grafene - Il grande vantaggio offerto dal chip al grafene risiede nella sua capacità di raggiungere temperature elevate senza fondere il substrato o gli elettrodi di metallo. Quando si riscalda, infatti, questo materiale diventa un conduttore più "povero" di calore, limitando cioè la luminescenza a un piccolo "hot spot" al centro della struttura. In questo modo è necessaria meno energia per raggiungere la temperatura necessaria per l'emissione di luce visibile.