19 febbraio 2015 Contro tsunami e inondazioni arrivano le case "anfibie" che galleggiano Una società olandese ha realizzato alcuni modelli in grado di resistere agli effetti dei cambiamenti climatici, ideali per zone a rischio come Asia e Sud America

13:02 - Case galleggianti in grado di resistere alle catastrofi naturali causate dai cambiamenti climatici. La società ingegneristica olandese FDN ha progettato una serie di modelli abitativi "a prova di inondazioni" costruiti seguendo parametri di sostenibilità ambientale. Il gruppo è già intervenuto in alcuni paesi di Asia ed Europa, realizzando edifici "anfibi" per proteggere abitanti e lavoratori delle zone a più alto rischio di dissesto.

Installazioni in Asia - Le coste asiatiche sono state le prime a beneficiare dell'intervento degli ingegneri olandesi, che hanno ideato e costruito case a prova del peggior tsunami, con tanto di pannelli fotovoltaici sui tetti e finestre a tenuta stagna. In Sri Lanka, invece, l'obiettivo è quello di realizzare un vero e proprio villaggio formato da isole galleggianti prefabbricate dal minimo impatto ambientale.



In Europa - Per alcune città europee la società FDN ha concepito diverse costruzioni galleggianti sul modello di quelle presenti nella città di Amsterdam. Tra i progetti spiccano un albergo yacht e un appartamento semi galleggiante, dove uno speciale sistema idraulico rende più stabile la posizione della casa durante una tempesta, senza troppi "scossoni".