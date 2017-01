Contro l'inquinamento da pneumatici arriva una nuova gomma "ecologica"

Sono 300mila le tonnellate di pneumatici fuori uso che ogni anno finiscono nelle discariche o, peggio, che vengono abbandonate in natura. Per porre un freno all'inquinamento provocato dai copertoni, un gruppo di ricercatori americani ha sviluppato un nuovo tipo di gomma degradabile e riciclabile a partire dagli scarti dell'industria petrolchimica . Il materiale è stato presentato al meeting annuale dell' American Chemical Society .

Il sottoprodotto industriale utilizzato dagli scienziati è il ciclopentene, una molecola presente in abbondanza negli scarti della raffinazione petrolchimica. Da qui si ricava il polipentenamero, una sostanza simile alla gomma naturale.



Un processo "verde" - La ricerca, spiegano gli esperti, è "solo agli inizi, ma promette bene". Stando ai risultati iniziali, sembra infatti possibile "scomporre" la gomma in modo da ricavare le sostanze chimiche usate per la sua realizzazione, così da riutilizzarle per produrre nuovi prodotti. Il processo, inoltre, è "doppiamente eco" perché avviene a basse temperature e non richiede molta energia, facendo un favore a portafogli e ambiente.