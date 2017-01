Con l'eco-asfalto addio discariche: brevetto esclusivo di Ama

Trasformare i rifiuti in eco-asfalto, dicendo addio alle discariche. Tutto ciò sarà possibile grazie a un procedimento studiato da Ama, che otterrà il brevetto esclusivo a ottobre, e che permette di trasformare la Fos, la frazione di rifiuto smaltita in discarica, in MB (Mineralized Biomass) ed usarla per strade o piste ciclabili. La municipalizzata romana punta a produrla dal 2016.