Coltivare pomodori nel deserto? In Australia si può: ecco la "torre solare" che fornisce acqua ed energia

L'intera struttura della Sundrop Farms, costata circa 200 milioni di dollari, copre 20 ettari di terreno arido e degradato, non coltivabile con metodi tradizionali, a ridosso della catena montuosa delle Flinders Rangers.



La torre solare - A dare "vita" alle piante è una torre alta 115 metri in direzione della quale sono puntati 23mila specchi che vi convogliano i raggi solari. In questo modo la struttura fornisce tutta l'energia di cui la serra ha bisogno e alimenta anche l'impianto di desalinizzazione dell'acqua marina (proveniente dal vicino Spencer Gulf) che, dopo essere stata arricchita di nutrimenti, viene usata per irrigare le piante.



Contro i cambiamenti climatici - Nata nel 2009 con un mini impianto pilota e due persone al lavoro, oggi la "farm" si è ampliata e impiega circa 175 persone. "Si tratta di un modo - spiegano i creatori in un video - per far fronte all'aumento di popolazione e al conseguente incremento nella domanda di cibo. E per ridurre l'impatto sulle coltivazioni dei cambiamenti climatici e dei sempre più frequenti eventi meteo catastrofici.