Coltivare nello spazio, è italiana la serra hi-tech che studia le piante del futuro

Una serra hi-tech per studiare il comportamento "sotto stress" delle piante in ambienti chiusi, anche estremi come lo spazio: è il progetto inaugurato dal Centro di Ricerche Enea di Portici (Napoli) con l'obiettivo finale di riuscire a coltivare anche in ambienti privi delle caratteristiche fondamentali per la crescita. La luce necessaria alla fotosintesi è garantita da un sistema di illuminazione a Led.