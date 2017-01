Collane, portachiavi e penne Usb: 25 idee green per riciclare i tappi di sughero

1. Calamite - Ideali per decorare lo sportello del frigorifero: basta impiantare un piccolo magnete

2. Accendifuoco - Invece di utilizzare prodotti come diavolina e carbone, dannosi per l'ambiente, accendere dei tappi di sughero lasciati a "riposare" nell'alcol darà ottimi risultati

3. Pomelli per cassetti - Innestando il tappo su di una vite o un chiodo rivolto con la punta verso l'esterno, otterrete un mobile dall'aspetto più "artigianale"

4. Vaso - Con un po' di colla e qualche spiedino di legno, si possono realizzare vasi originali. Per riempirlo di fiori, occorre inserire all'interno della struttura di tappi un piccolo contenitore impermeabile

5. Paralume - Per tenere insieme i tappi potete utilizzare colla e spiedini. L'effetto "calore di casa" è assicurato

6. Collane - Tagliando i tappi in dischi di sughero, potrete abbellirli con colori o altri materiali. Date libero sfogo alla fantasia

7. Tendina - Per separare gli ambienti della casa o come accesso a veranda o giardino, i tappi possono essere bucati in lunghezza e tenuti insieme da fili di tessuto o rame, con l'aggiunta facoltativa di perline o decorazioni

8. Lavagnetta per appunti - Uno degli utilizzi più diffusi del sughero. Una cornice intorno... e il "muro" per appunti e foto è servito

9. Etichette per calici - Ideali per parti e cene, personalizzabili e utilizzabili anche come segnaposto

10. Lampadario - La realizzazione è decisamente più complicata rispetto ad altri oggetti, ma il risultato può essere strabiliante

11. Sottobicchieri - Tagliando i tappi in rondelle e tenendole insieme con un nastrino, potrete ottenere sottobicchieri leggeri e originali

12. Portachiavi - Un gancio, un anello per chiavi e il gadget di sughero è pronto

13. Porta-smartphone - Intagliando e incollando a dovere i tappi, si può ottenere un ottimo oggetto porta-cellulare

14. Etichette per piantine - Al posto dei foglietti, in cima agli spiedini di legno potete riutilizzare i tappi di sughero per riconoscere le piantine sul balcone

15. Pennetta Usb - La vostra pen drive è troppo piccola e rischiate di perderla? Potete inserirla in un tappo...

16. Pacciame - I tappi possono essere usati per ricoprire il terreno nei vasi: lo scopo è impedire la crescita delle malerbe, mantenere l'umidità nel suolo, proteggere il terreno dall'erosione e innalzare la temperatura del suolo

17. Cestino - Invece dei vimini, provate a creare un bel cestino da pic-nic con i tappi di sughero

18. Copri-tavolo - Ideale per piani bar dove circolano (e a volte si rovesciano) liquori e alcolici. Con un tocco di originalità in più...

19. Statuette - Dedicato a chi ama l'intaglio: il sughero si presta bene a questa pratica e i risultati possono essere altamente "artistici"

20. Tappo richiudibile - Sembrerà ovvio e scontato, ma se si riduce leggermente la sezione dei tappi riciclati si possono realizzare ottimi "bottle stopper"

21. Per tenere in ordine i gioielli - Vi si possono "appoggiare" orecchini, anelli e collane. I più estrosi potranno anche decorare al meglio il proprio spazio per i preziosi

22. Casetta per uccelli - I pennuti che transiteranno per il vostro giardino o balcone apprezzeranno la vostra passione per il vino...

23. Timbri - Cuori, stelle, stemmi, firma: sul fondo del tappo potete intagliare il simbolo che preferite per poi passarlo su inchiostro e stamparlo su un foglio

24. Porta-candele - Anche potete dare libero sfogo alla vostra fantasia...