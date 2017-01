Coldiretti lancia l'allarme: "In vent'anni l'Italia ha perso il 15% delle campagne"

18:01 - "Là dove c'era l'erba ora c'è una città" cantava Adriano Celentano già nel lontano 1966. Oggi, a distanza di quasi mezzo secolo, la situazione non è affatto migliorata. Secondo la Coldiretti, l’Italia ha perso negli ultimi venti anni il 15% delle campagne. La superficie della terra coltivata è stata ridotta di 2,15 milioni di ettari. Per l'associazione, la cementificazione aggressiva espone a maggiori rischi di alluvioni e frane.

Più vulnerabili a eventi estremi - La Coldiretti ha dichiarato: "Ogni giorno viene sottratta terra agricola per un equivalente di circa 400 campi da calcio e quella disponibile non riesce più ad assorbire adeguatamente la pioggia perché siamo di fronte ai drammatici effetti dei cambiamenti climatici che si sono manifestati quest'anno con il moltiplicarsi di eventi estremi, sfasamenti stagionali e precipitazioni brevi ma intense e il repentino passaggio dal sereno al maltempo con vere e proprie bombe d'acqua".



Chiuse più di un milione di aziende - Per Coldiretti "il risultato è che in Italia oltre 5 milioni di cittadini si trovano in zone esposte al pericolo di frane e alluvioni".



L'associazione ha ribadito, dunque, la necessità di difendere il patrimonio agricolo e la disponibilità di terra fertile dalla cementificazione nelle città e dall’abbandono nelle aree marginali con un adeguato riconoscimento dell’attività agricola che ha visto chiudere 1,2 milioni di aziende negli ultimi venti anni.