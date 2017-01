Clima, Venezia a "rischio immediato" per l'innalzamento del mare e l'erosione del litorale

La città di Venezia è minacciata "in modo immediato" dagli effetti dei cambiamenti climatici , come l'innalzamento dei livello del mare e i crescenti fenomeni di erosione del litorale. Lo sottolineano gli esperti dell' Union of concerned scientists , in un rapporto stilato insieme a Unesco e Unep, che individua 31 siti Patrimonio dell'umanità messi in grave pericolo dalle mutazioni del clima. "Il bisogno di agire è chiaro e urgente, dobbiamo ridurre le emissioni di gas serra in linea con gli accordi di Parigi ", affermano i ricercatori.

Nella lista di luoghi minacciati sono inclusi numerosi templi della biodiversità, dall'ecosistema marino delle lagune della Nuova Caledonia al monte Kilimangiaro, ma anche siti storici come Stonehenge e la città di Cartagena (Spagna) e monumenti celebri come la Statua della libertà. "Bisogna fornire le risorse finanziarie, il supporto e le competenze necessarie a garantire la resistenza dei siti sul lungo termine", sottolineano nella prefazione i coordinatori dello studio.



Gli altri siti in pericolo - La Statua della Libertà, precisano gli scienziati, è minacciata dall'innalzamento degli oceani e da tempeste sempre più violente, mentre il Parco nazionale Bwindi in Uganda dalle alte temperature e dalla siccità. Cattivi presagi anche per il sito archeologico di Skara Brae in Scozia, per l'Isola di Pasqua, per il parco nazionale dello Yellowstone e per le barriere coralline in Nuova Caledonia e a Palau.