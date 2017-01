Clima, presto una barriera verde "fermerà" il deserto in Sudan

Una "cintura verde" lunga 285 km e larga 200 metri intorno a Khartoum, in Sudan, per "fermare" il deserto e allo stesso tempo abbassare la temperatura locale di due gradi, come auspicato alla conferenza di Parigi sul clima . E' quanto prevede il "Green Belt Project", presentato nel Paese africano nel corso di una conferenza mondiale sull'ambiente, la prima organizzata dopo la Cop21 di dicembre.

I rappresentanti di quaranta nazioni si sono riuniti per sottolineare quanto la tutela dell'ambiente "necessiti, non solo in Europa ma anche in Africa, di politiche mirate".



L'obiettivo della "cintura verde" è quello di controllare la desertificazione, "fermando" le dune di sabbia fuori città. I lavori sono stati introdotti dal ministro sudanese dell'Ambiente, Hassan Abdul Gadir Hilal. Il Sudan è tra i primi Paesi in Africa nell'ambito di produzione di energia pulita.