Clima, media: Trump pronto ad allentare le restrizioni sulle emissioni di metano

Nuova picconata contro l'eredità "verde" di Obama da parte dell'amministrazione Trump, che si prepara ad allentare le restrizioni sulle emissioni di metano, uno dei gas serra più pericolosi. Lo scrive il New York Times. L'agenzia per la protezione ambientale Epa ha intenzione di rendere pubblica una proposta per indebolire la norma della precedente amministrazione, secondo cui le aziende devono monitorare e riparare eventuali perdite di metano.

Il Dipartimento degli Interni statunitense dovrebbe inoltre diffondere la versione finale di una norma che sostanzialmente abroga la restrizione al cosiddetto flaring, pratica che consiste nel bruciare senza recupero energetico il gas naturale in eccesso estratto insieme al petrolio.



Si tratterebbe del terzo passo dell'amministrazione Trump per cancellare le normative dell'epoca Obama in materia ambientale, dopo le misure relative alle emissioni di anidride carbonica dai tubi di scappamento delle auto e dalle centrali a carbone.



Intanto la California ha deciso di "sfidare" il presidente americano: il governatore democratico della Stato del Sole, Jerry Brown, ha ratificato una legge approvata dal Parlamento locale per produrre entro il 2045 energia senza alcuna emissione di gas serra. "Con questa legge, la California è sulla buona strada per rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e per andare oltre", ha commentato Brown firmando il testo. La California è considerata come la quinta economia mondiale.