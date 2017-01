Clima, l'Ue ha già raggiunto l'obiettivo 2020 per il taglio delle emissioni

"Non solo l'Europa è riuscita a tagliare le sue emissioni del 23% fra il 1990 e il 2014, ma nello stesso periodo la sua economia è cresciuta di oltre il 46%", ha detto il commissario Ue al clima e all'energia, Miguel Arias Cañete. Non a caso l'annuncio arriva in concomitanza con i negoziati tecnici Onu sul clima in corso a Bonn, l'ultimo "round" prima di Parigi.



Sulla rotta giusta - Con questi numeri l'Ue arriverà alla Cop21 di Parigi per dimostrare di essere "sulla rotta giusta" per quanto riguarda i tre target fissati per il 2020, che includono anche rinnovabili ed efficienza energetica. Per il quale "per centrare i nostri obiettivi per il 2030 e 2050 sono invece necessari cambiamenti fondamentali nel modo in cui produciamo e usiamo energia in Europa".



Taglio del 50% di CO2 entro il 2050 - L'obiettivo dell'Ue è ora quello di giungere a un accordo vincolante a livello globale, che includa la riduzione del 50% della CO2 entro il 2050 e un meccanismo di revisione chiaro e trasparente, ogni cinque anni, per fare il punto sui progressi fatti. Stando all'Aea, impiegando solo le misure attuali gli europei arriveranno nel 2030 a un taglio del 25%.



"Sforzi non ancora sufficienti" - Su tutti questi elementi "la bozza è ancora troppo vaga", hanno riferito fonti Ue. Inoltre, secondo Cañete, gli impegni di riduzione assunti finora a livello mondiale e la "soglia critica" dei due gradi, per Cañete, "non sono sufficienti: secondo le stime porteranno il pianeta ad un riscaldamento di almeno tre gradi".