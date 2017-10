Clima, l'allarme dei meteorologi: nuovo record di Co2 nell'atmosfera

L'impennata fra una rilevazione e l'altra è la più elevata da 30 anni a questa parte, sottolineano con preoccupazione i ricercatori. La misurazione, realizzata sulla base di dati presi da 51 diversi Paesi, indica che le concentrazioni di Co2 sono salite - solo fra il 2015 e il 2016 - da 400 a 403,3 parti per milione.



"E' il maggiore incremento che abbiamo osservato nei 30 anni dalla nostra attività", ha confermato alla stessa Bbc Oksana Tarasova, responsabile del programma globale di controllo dell'atmosfera terrestre in seno al Wmo, agenzia con sede a Ginevra. "Il precedente aumento massimo registrato prima di El Niño - ha precisato - risale al 1997-1998 e fu di 2,7 parti per milione contro i 3,3" del differenziale fra 2015 e 2016. Senza dimenticare - ha ribadito Tarasova - che si tratta anche di un balzo "del 50% sulla media dell'ultimo decennio".