Clima, il riscaldamento globale farà crescere la bolletta elettrica

Nel corso di questo secolo il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici faranno aumentare i costi dell'elettricità di miliardi di dollari in più rispetto a quanto previsto finora dagli economisti. E' quanto sostiene uno studio dell'Università del Michigan, pubblicato sulla rivista dell'Accademia di Scienze americana. Per evitare cali di tensione e far fronte ai picchi, le utility dovranno spendere tra i 70 e i 180 miliardi di dollari in aggiornamenti della rete: centrali elettriche e sistemi di accumulo di energia, per i quali alla fine i contribuenti dovranno pagare il conto.