Clima, il rapporto di 13 agenzie Usa contraddice Trump: "Effetti colpa dell'uomo"

Il cambiamento climatico sta facendo sentire i suoi effetti sugli Usa, co n le temperature in aumento e "quanto il clima cambierà dipende dalle emissioni nel futuro". E' il contenuto di un rapporto stilato dagli scienziati di 13 agenzie federali americane, che aspetta di essere approvato dall'amministrazione Trump. Il documento contraddice le affermazioni del presidente americano, secondo cui il contributo dell'uomo al cambiamento climatico è incerto.

Le temperature medie negli Stati Uniti sono aumentate drammaticamente negli ultimi decenni, toccando il loro livello più alto da 1.500 anni, si legge nel rapporto.



Il dossier preliminare fa parte del processo di valutazione nazionale sul clima negli Stati uniti, che avviene ogni quattro anni, ed è stato firmato dalla National Academy of Sciences. Gli Stati Uniti hanno confermato per iscritto alle Nazioni Unite la loro intenzione di recedere dall'accordo di Parigi sul clima. Tuttavia, il dipartimento di Stato ha annunciato che continuerà a partecipare ai negoziati internazionali. Trump ha giudicato l'accordo di Parigi nefasto per l'economia statunitense, senza tuttavia escludere la possibilità per gli Usa di rientrare dopo una rinegoziazione.